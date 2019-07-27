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نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، ممثلة في الشؤون الأكاديمية والتدريب، دورة الإصابات المتقدمة PHTLS -المعتمدة من الجمعية الملكية الأمريكية- لجراحي "صحة جازان".
وقال مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، الدكتور إبراهيم النعمي، إن الدورة تستهدف طاقم إدارة الطوارئ والأزمات ومنسوبي تمريض الطوارئ، ويقدمها مدربون معتمدون من الجمعية الملكية الأمريكية من مختلف مناطق المملكة.
وبين "النعمي" أهمية التدريب وأهدافه في تنمية الموارد البشرية من خلال صقل المهارات والرقي بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين.
وبيّن "النعمي" أن إدارته أطلقت باكورة دوراتها الفنية والإدارية، والتي تتجاوز 200 دورة متخصصة، ينفذها عددٌ من المدربين المعتمدين على مستوى العالم، ويستفيد منها ما يقارب 4000 موظف بواقع 2000 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 05:23 PM
يقدمها مدربون معتمدون من الجمعية الملكية الأمريكية
نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، ممثلة في الشؤون الأكاديمية والتدريب، دورة الإصابات المتقدمة PHTLS -المعتمدة من الجمعية الملكية الأمريكية- لجراحي "صحة جازان".
وقال مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، الدكتور إبراهيم النعمي، إن الدورة تستهدف طاقم إدارة الطوارئ والأزمات ومنسوبي تمريض الطوارئ، ويقدمها مدربون معتمدون من الجمعية الملكية الأمريكية من مختلف مناطق المملكة.
وبين "النعمي" أهمية التدريب وأهدافه في تنمية الموارد البشرية من خلال صقل المهارات والرقي بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين.
وبيّن "النعمي" أن إدارته أطلقت باكورة دوراتها الفنية والإدارية، والتي تتجاوز 200 دورة متخصصة، ينفذها عددٌ من المدربين المعتمدين على مستوى العالم، ويستفيد منها ما يقارب 4000 موظف بواقع 2000 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
، "صحة جازان" تطلق دورة تدريبية عن الإصابات المتقدمة لمنسوبي الطوارئ والأزمات ،
المصدر : الخليج 365
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