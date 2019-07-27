شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمي ’’محمد صلاح‘‘ من هذه المحافظة اليمنية ..شاهد الفيديو الذي يكشف الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن أن أصول محمد صلاح نجم المنتخب المصري يعود إلى اليمن وأنه يعود إلى قبيلة بادبيان التى تعيش فى محافظة حضرموت باليمن.

وقام “المشهد اليمني” بالبحث لتدقيق الفيديو الذى ظهر على موقع الفيديوهات “يوتيوب ” بتاريخ 9-7-2019 للكشف عن حقيقة أصول صلاح اليمنية.

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وبعد البحث عن اصول الخبر اتضح انه مجرد خبر وضعه احدهم على موقع الواتساب دون استناد الى مصادر حقيقية سوى اشاعة اطلقها وتم تداولها بشكل واسع جدا حتى وصلت ليوتيوبر يمني قام بتحويلها لمادة على قناته باليويتوب

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وعند النظر الى الفيديو المذكور نلاحط العديد من الكوارث فى الفيديو الذى نشر يؤكد أن صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر من أصل يمنى ويرصدها فى السطور التالية:

أولا الشخص الذى تحدث فى الفيديو عن أن صلاح من أصل يمنى لم يستند لأى مستند أو دليل يؤكد صحة كلامه وهو مجرد كلام فى الهواء طالما بدون أى مستندات.

ثانيًا الفيديو فيه كارثة بمعنى الكلمة، حيث يشير الفيديو إلى إنجاز منتخب اليمن للناشئين فى مونديال 2003 تحت 17 سنة أمام البرتغال وانتهت بفوز البرتغال 4-3.

الكارثة تتلخص فى أن المعلق الصوتى أشار إلى أن منتخب اليمن واجه منتخب البرتغال الذى كان يلعب له فى هذا الوقت النجم العالمى كريستيانو رونالدو وهو أمر عار تماما عن الصحة، لأن رونالدو وقتها كان يبلغ من العمر 18 سنة ولا يحق له المشاركة مع منتخب 17 عام،

كما أن أول مباراة لرونالدو مع المنتخب الأول كانت بتاريخ يوم 20 أغسطس 2003 أمام منتخب كازاخستان وهو اليوم الذى تصادف أن شارك فيه منتخب البرتغال تحت 17 سنة فى نفس البطولة التى أشار لها وكانت أمام الكاميرون وانتهت بالتعادل 5-5 فكيف لرونالدو أن يشارك مع المنتخبين فى آن واحد؟!.

الشخص، صاحب الفيديو، لم ينجح فى إثبات معلومة سليمة منذ عدة سنوات قليلة والخاصة بوجود كريستيانو رونالدو أمام منتخب اليمن فى 2003، هو بالضروة لن يستطيع إثبات نسب محمد صلاح لأصول يمنية، حيث الأمر يحتاج العودة لقرن من الزمن للتأكد من هذه المعلومة وإثباتها.