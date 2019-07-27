شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) ارتفاع طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الاجنبية ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم السبت ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الساعة 05:27 مساءاً - 2019/07/27 العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 578 583 سعر الريال السعودي 152 153 سعر الدرهم الإماراتي 153 155 أسعار اليورو الأوروبي 627 630 أسعار الجنيه الاسترليني 714 720 أسعار الدولار الكندي 413 417 سعر جنيه مصري 29 30 سعر الريال القطري 137 141 سعر الدينار الكويتي 1651 1702 أسعار الريال العماني 1455 1480 أسعار الدينار الأردني 759 764 أسعار الدينار البحريني 1429 1458

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