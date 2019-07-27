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أخر ( تحديث ) ارتفاع طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الاجنبية ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم السبت )

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عدن - ياسمين التهامي - الساعة 05:27 مساءاً - 2019/07/27
العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 578 583
سعر الريال السعودي 152 153
سعر الدرهم الإماراتي 153 155
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1455 1480
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
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