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شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) ارتفاع طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الاجنبية ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم السبت ) والان مع التفاصيل
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|سعر الدولار الأمريكي`
|578
|583
|سعر الريال السعودي
|152
|153
|سعر الدرهم الإماراتي
|153
|155
|أسعار اليورو الأوروبي
|627
|630
|أسعار الجنيه الاسترليني
|714
|720
|أسعار الدولار الكندي
|413
|417
|سعر جنيه مصري
|29
|30
|سعر الريال القطري
|137
|141
|سعر الدينار الكويتي
|1651
|1702
|أسعار الريال العماني
|1455
|1480
|أسعار الدينار الأردني
|759
|764
|أسعار الدينار البحريني
|1429
|1458
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