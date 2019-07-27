شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يصطاد هذا البرلماني البارز في القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن اليوم السبت، وفاة البرلماني اليمني الخضر محمد العزاني، في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 79 عاما.

والخضر العزاني، هو أحد أعضاء البرلمان اليمني عن حزب المؤتمر الشعبي العام. عن الدورة البرلمانية 2003-2009، عن الدائرة 127، بمديرية الصومعة ومرخة بمحافظة البيضاء.