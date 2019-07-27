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الموت يصطاد هذا البرلماني البارز في القاهرة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن اليوم السبت، وفاة البرلماني اليمني الخضر محمد العزاني، في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 79 عاما.

والخضر العزاني، هو أحد أعضاء البرلمان اليمني عن حزب المؤتمر الشعبي العام. عن الدورة البرلمانية 2003-2009، عن الدائرة 127، بمديرية الصومعة ومرخة بمحافظة البيضاء.

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