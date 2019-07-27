شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئاسي يطيح بالقائد العسكري ‘‘خصروف’’ الذي فضح التحالف وتعيين هذه الشخصية في منصبه بوزارة الدفاع (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا رئاسيا، بتعيين مديرا لدائرة التوجيه المعنوي، خلفا للواء المستقيل اللواء محسن خصروف. وقضى نص القرار الرئاسي بتعيين المقدم نجيب أحمد عبدالرب سعيد المظفر، مديراً لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ويرقى إلى رتبة عقيد. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ Advertisements وكان الرئيس هادي أصدر في وقت سابق قرارا بتوقيف اللواء محسن خصروف ، وإحالته للتحقيق بعد تصريحات للأخير اتهم فيها التحالف بعدم تقديم الدعم اللازم للجيش لمواجهة الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار رئاسي يطيح بالقائد العسكري ‘‘خصروف’’ الذي فضح التحالف وتعيين هذه الشخصية في منصبه بوزارة الدفاع (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.