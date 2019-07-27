تأجيل فواتير كهرباء ما قبل يوليو وجدولتها على 6 أشهر

قامت الشركة السعودية للكهرباء، بتأجيل مبالغ فواتير ما قبل شهر يوليو، وجدولتها على ستة أشهر.
وبعثت الشركة رسالة لعدد من المشتركين قالت خلالها: ” نحيطكم بأنه قد تم تأجيل سداد فواتير ما قبل شهر 2019/ 6م “.
وأوضحت الشركة أنه سيتم جدولة سدادها على فترة ستة أشهر، تبدأ من شهر 2019/ 10م.
وأشارت إلى أنه إذا رغب المشترك في سداد المبلغ المؤجل، يمكنه ذلك عن طريق قنوات سداد بإدخال المبلغ كسداد مقدم.
وأضافت: ” مبالغ المجدولة هي المبالغ السابقة المستحقة قبل شهر يوليو، وسيتم البدء بالتقسيط من شهر أكتوبر على فترة 6 أشهر ”.
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