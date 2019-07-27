«الملك خالد للعيون» ينفي تمكُّن إخصائية بإعادة البصر لـ22 مكفوفًا

أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم السبت، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، من تمكُّن إخصائية بإعادة البصر لمن يعانون من العمى، مؤكدًا أن ذلك الخبر «غير صحيح».

وقال المستشفى- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه بناء على التساؤلات التي وردتنا نؤكد: للأسف لا يوجد في العالم علاج ثابت نجاحه علميًا يعالج ضمور العصب ويعيد البصر للمكفوفين.

وتابع المستشفى: «نحن نثق في وعيكم وحرصكم على استقاء المعلومات من مصادر موثوقة، وأنكم لن تنساقوا خلف رسائل واتساب مجهولة».

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا حول نجاح إخصائية بأحد المستشفيات شمال السعودية، من إعادة البصر لعدة حالات من المراجعين لها، كانوا يعانون من العمى الكلي، إضافة إلى تمكنها من معالجة ضمور العين، وأنها تمكنت من علاج 22 حالة مرضية.