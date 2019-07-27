بالأسماء.. أمير الشرقية يعيد تشكيل لجنة إصلاح ذات البين

أصدر الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة واللجان التنفيذية بالمحافظات؛ وذلك لرفع كفاءة العمل ولاستمرار ما تحقق من منجزات.

ونص القرار على أن يكون الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائبًا للرئيس، والشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش أمينًا عامًّا للجنة، والشيخ علي بن محمد بن مرعي القرني مساعدًا للأمين العام.

وتضم اللجنة، في عضويتها، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ومدير شرطة المنطقة الشرقية، ومدير سجون المنطقة الشرقية، والعميد الدكتور خالد بن عبدالرحيم الفرائضي، وسعيد بن رداد الزهراني، وخالد بن محمد البواردي، وطارق بن عبدالهادي القحطاني، والدكتور عبداللطيف بن صالح الصالح، وعصام بن عبدالقادر المهيدب، وعبدالله بن عبداللطيف الجبر، وعبدالله بن عبداللطيف الفوزان، وأمجد بن عبدالعزيز الحقيل، والدكتورة نجاح بنت مقبل القرعاوي، والدكتورة أماني بنت خلف الغامدي، والدكتورة الجوهرة بنت إبراهيم بوبشيت.

كما وافق أمير الشرقية على استحداث أقسام إدارية في اللجنة، وهي إدارة المتابعة والمعلومات والتحاليل، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية.

Advertisements

وجاء في قرار أمير المنطقة، تعيين ليلة بنت سعيد الغامدي رئيسة للجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمدينة الدمام وشعبة إصلاح ذات البين للمسؤولية الاجتماعية والأسرية، وتعيين عبدالرحمن بن فهد المقبل مشرفًا على شعبة إصلاح ذات البين للمنازعات الكبيرة بمدينة الدمام.

وتضمن القرار أيضًا، تعيين محافظي المنطقة الشرقية الاثني عشر رؤساء للجان التنفيذية لإصلاح ذات البين بالمحافظات.

يُذكَر أن لجنة إصلاح ذات البين تعمل على حل الخلافات، وبذل جهود الصلح في قضايا الدماء، ودفع الديات، والعفو في قضايا القصاص، ورعاية ذوي السجناء ومعالجة شؤونهم، والإصلاح في الخلافات الأسرية والأحداث؛ وذلك تحقيقًا للمبدأ الإسلامي والإنساني في نشر ثقافة التسامح، والحث على العفو والصفح، والحد من طول أمد النزاعات والخلافات بين مختلف الأطراف في المنطقة.