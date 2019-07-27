17 ألف عراقي يصلون مدينة الحجاج بأبوعجرم

استضافت مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم بمنطقة الجوف (17753) حاجًا وحاجة، قادمين من منفذ «جديدة عرعر» من الجمهورية العراقية، يستقلون (763) حافلة، وذلك حتى تاريخ أول أمس الخميس.

وتستمر استضافة الحجاج القادمين من الدول المجاورة عبر البر، لحين يوم إغلاق استقبال الحجاج، الذي تتم متابعته من وزارة الحج والعمرة حسب خطة التفويج للمشاعر المقدسة من المنافذ البرية والبحرية والجوية.

يُذكر أن مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم يُقدم فيها كل الخدمات التي يحتاجها الحجاج، من رعاية صحية وضيافة وإرشادات، والتي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين كل رعاية واهتمام.

وتحظى مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم بمتابعة أمير منطقة الجوف ومحافظ دومة الجندل بالنيابة ناصر بن سعود السهلي، ورئيس مركز أبوعجرم بدر بن عيد الشمري، ورئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن وكل القطاعات الأمنية والخدمية.

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وتتوالى قوافل ضيوف الرحمن في الوصول إلى مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم، وذلك للمبيت والتزود بالغذاء والرعاية الصحية والإرشادات، وتقوم القوات الخاصة لأمن الطرق والشرطة بالعمل على سلامة الحجاج وأمنهم منذ دخولهم المملكة، إضافة إلى وجود فرقة للدفاع المدني تحت الطلب.

أما الجهات الحكومية والتطوعية فتتسابق لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، ومنها وزارة الحج والعمرة وبلدية أبوعجرم والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الصحية بالجوف، وكذلك الهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي (سبتا) وجمعية الجوف للخدمات الصحية وكشافة إدارة تعليم الجوف وجوالة جامعة الجوف ومياه وكهرباء الجوف.

كما تفاعلت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف مع توجيهات أمير المنطقة؛ حيث عمدت على حث رجال الأعمال بالدعم في توفير وجبات لحجاج بيت الله الحرام الذين تفاعلوا بالدعم المذكور والمشكور.