رئيس بلدية السودة يرأس اجتماع توزيع مهام مبادرة كذا أجمل

عقدت لجنة السودة برئاسة رئيس بلدية السودة سعود الحارثي، اجتماعها صباح اليوم في مركز النخبة السياحي بالسودة، لمناقشة وتوزيع المهام والتنظيم لمبادرة "كذا أجمل"، والتي ستنطلق غدا الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، وتحدث الحارثي حول أهمية المبادرة، وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والعمل المنظم، وقال إن هذه المبادرة تعتبر فرصة ذهبية للمضي قدما لتحقيق سياحة وموسم متميز، مؤكدا أن دور الأهالي ومشاركتهم وتعاونهم وكذلك بعض رجال الأعمال سيكون حافزا للمزيد من النجاحات، وشكر الحارثي لصاحب مركز النخبة، رجل الأعمال الدكتور خالد آل رشيد، على استقباله واستضافة المشاركين، كما شكر لنائب السودة، مفرح بن معدي، على ضيافته للمشاركين بمنزله أول أيام المبادرة كمشاركة من المواطنين.



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