السعودية اليوم / إطلاق أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة



الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أُطلقت أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة, بدعم وموافقة من وزارتي البيئة والمياه والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تنمية قطاع أنتاج الحمام اللاحم، وتأمين مستلزماته، وتسويق منتجاته بما في ذلك توفير العيادات البيطرية وإقامة المزارع المتخصصة والصناعات المرتبطة بها، وتصنيع وبيع وسائل التربية الحديثة، وتقديم الاستشارات، وإقامة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية للمساهمة في تحسين المنتج من الحمام اللاحم، وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن الأعلاف ومصانعها، وإقامة العيادات البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية، إنشاء وتشغيل وإدارة المسالخ المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول في الرياض، حيث جرى اختيار عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيساً، بجانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتحديد مقر الجمعية، والبدء في الخطوات النهائية لافتتاح المقر وتفعيل نشاطها لجمعية.

وقدم رئيس الجمعية عبدالرحمن بن محمد اللاحم الشكر والتقدير لوكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، على اهتمامه ودعمه البناء لصناعة الحمام في المملكة، ولرئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان على ما قدمه من توجيه وإرشاد ساهم في تأسيس الجمعية، مشيدًا بالجهود المقدمة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج.

ويأتي إطلاق الجمعية، مواكبةً لرؤية المملكة 2030، وتعزيزاً للعمل التعاوني، ودعم وتشجيع منتجي الحمام اللاحم، وخدمة المجتمع عبر تقديم الرعاية التي تلبي احتياجات المربي والمنتج للرقي بصناعة لحوم الحمام اللاحم، حيث جاء إنشاء أول جمعية متميزة رائدة باستدامة وشراكة مجتمعية لإنتاج الحمام اللاحم، من نتائج اجتماع مجموعة من كبار مربي الحمام مع كيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من المختصين.

// انتهى //

17:22ت م

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