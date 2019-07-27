سياسي / مصر تُدين حادث تفجير مقر بلدية مقديشيو



القاهرة 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص ومسئولي المحافظة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها الصادر اليوم، وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرُف والإرهاب، مشددةً على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن مصر أعربت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء في الحادث، متمنيةً الشفاء للمصابين.

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17:14ت م

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