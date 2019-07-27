

إسلام آباد 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

لقي ستة جنود باكستانيين مصرعهم بهجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم عبر الحدود من أفغانستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن المسلحين نفذوا الهجوم من داخل الأراضي الأفغانية واستهدفوا سيارة للجيش الباكستاني كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وأطلقوا عليها وابلاً من الرصاص ما أدى إلى مقتل ستة جنود باكستانيين.

ودان المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور الهجوم واعتبره محاولة من جانب الأعداء لضرب جهود السلام التي تبذلها باكستان في المنطقة.

// انتهى //

17:00ت م

0085





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل ستة جنود باكستانيين بهجوم عبر الحدود من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.