حج / حجاج مبادرة طريق مكة يثنون على أعمال المبادرة المنفذة في دولهم هذا العام 1440هـ



الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أثنى عدد من حجاج بيت الله الحرام الواصلين إلى المدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ عن طريق مبادرة طريق مكة, بالمبادرة التي تسهل إجراءات إنهاء سفر الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

وقدم الحجاج خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يقدمانه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، التي تسهل وتيسر أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة.

"واس" التقت عددًا من الحجاج المستفيدين من المبادرة بساحات المسجد النبوي.

فقد أشادت الحاجة سوتيه يحيى من ماليزيا بدور القيادة الرشيدة للمملكة العربية

من جهته شكر الحاج محمد زبير حسين من باكستان حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام لحجاج وزوار الحرمين الشريفين، مؤكداً أن تطبيق مبادرة طريق مكة كان عملاً مميزًا في سرعة التعامل مع الحاج وراحته.

وأشاد بما تبذله المملكة من جهود عظيمة من أجل الارتقاء بخدمات الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم في أداء مناسكهم بكل يسر ، داعية الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وقال الحاج ضياء شاهد من بنجلادش : إن مبادرة «طريق مكة» سهلت الكثير علينا في إنهاء إجراءات سفرنا من المطار بطريقة منظمة والوصول إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حين وصولنا، معربا عن شكره لكون دولة بنجلادش ضمن الدول التي شملتها مبادرة «طريق مكة» التي سهلت ووفرت على الحاج الجهد وخففت من عناء السفر.

وقدم الحاج ضياء شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على تفعيل هذه المبادرة لحجاج بنجلادش التي ستسهم في تأدية حجهم دون عناء الوقت.

وقال الحاج محمد سنارتو من إندونيسيا : إن حسن الاستقبال بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية القوية والمتميزة التى تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول.

فيما أكدت الحاجة رضية عبدالحق من باكستان أن مبادرة خدمة طريق مكة التي أطلقتها المملكة في باكستان تسهل جميع الإجراءات على الحجاج منذ وصولهم للمطار ، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

// انتهى //

16:57ت م

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الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأثنى عدد من حجاج بيت الله الحرام الواصلين إلى المدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ عن طريق مبادرة طريق مكة, بالمبادرة التي تسهل إجراءات إنهاء سفر الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج.وقدم الحجاج خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يقدمانه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، التي تسهل وتيسر أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة."واس" التقت عددًا من الحجاج المستفيدين من المبادرة بساحات المسجد النبوي.فقد أشادت الحاجة سوتيه يحيى من ماليزيا بدور القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وقالت : بكل صدق ما تقدمه المملكة للحجاج لا مثيل له على مستوى العالم إلى جانب التطور المستمر في مشروعات التوسعة للحرمين الشريفين وفي مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين على حد سواء مما يدل على اهتمام قيادة المملكة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء نسكهم وخير دليل علي ذلك مبادرة طريق مكة التي أدت إلى وصولنا لأداء الحج بكل يسر وسهولة.من جهته شكر الحاج محمد زبير حسين من باكستان حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام لحجاج وزوار الحرمين الشريفين، مؤكداً أن تطبيق مبادرة طريق مكة كان عملاً مميزًا في سرعة التعامل مع الحاج وراحته.وأشاد بما تبذله المملكة من جهود عظيمة من أجل الارتقاء بخدمات الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم في أداء مناسكهم بكل يسر ، داعية الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.وقال الحاج ضياء شاهد من بنجلادش : إن مبادرة «طريق مكة» سهلت الكثير علينا في إنهاء إجراءات سفرنا من المطار بطريقة منظمة والوصول إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حين وصولنا، معربا عن شكره لكون دولة بنجلادش ضمن الدول التي شملتها مبادرة «طريق مكة» التي سهلت ووفرت على الحاج الجهد وخففت من عناء السفر.وقدم الحاج ضياء شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على تفعيل هذه المبادرة لحجاج بنجلادش التي ستسهم في تأدية حجهم دون عناء الوقت.وقال الحاج محمد سنارتو من إندونيسيا : إن حسن الاستقبال بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية القوية والمتميزة التى تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول.فيما أكدت الحاجة رضية عبدالحق من باكستان أن مبادرة خدمة طريق مكة التي أطلقتها المملكة في باكستان تسهل جميع الإجراءات على الحجاج منذ وصولهم للمطار ، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.// انتهى //16:57ت م0084

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