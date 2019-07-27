خالد الفيصل: الملك سلمان عودنا أن نبذل قصارى الجهد لراحة ضيوف الرحمن

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، نحن نفخر ونعتز بخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف في لقاء خاص على قناة “الإخبارية”، أن خادم الحرمين الشريفين عودنا على أن نبذل قصارى الجهد على راحة خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وعن لجنة الحج المركزية قال إنها لجنة تنفيذية برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

Advertisements

وتابع الأمير خالد الفيصل، أن لجنة الحج العليا تقوم بالإشراف التام على جميع أمور الحج طيلة موسم الحج.

وأوضح أن لجنة الحج تجتمع بعد انتهاء موسم كل حج لتقييم الخدمات التي قدمت في موسم الحج.

وأضاف أن خدمة ضيوف الرحمن شرف للمملكة والسعوديين، ونفخر بأن الله اختارنا نحن السعوديين لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأشاد الأمير خالد الفيصل، خلال اللقاء بجهود رجال الأمن في الحج وفي التيسير على ضيوف الرحمن.