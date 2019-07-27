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هدف المتنقل يستقبل الباحثين عن العمل بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفرالباطن
بدأ الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، استقبال الباحثين والباحثات عن العمل، وذلك في مجمع مكان مول بمحافظة حفر الباطن، ويستمر الفرع المتنقل حتى يوم غد الأحد، ويبدأ عملهم من الساعة السادسة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً.
ويقدم الفرع المتنقل خدماته عبر حافلة مجهزة بالإمكانات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين؛ بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.
كما توفر الفروع المتنقلة، لأصحاب العمل، خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في مناطق المملكة كافة، وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ”هدف” وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية للبرامج كافة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ “متابعات الخليج 365” إلى أنه ستتم خلال الأيام المقبلة إعادة افتتاح فرع هدف في حفر الباطن تنفيذاً لتوجيهات محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، وسيكون مقره في الغرفة التجارية، وذلك بعد إغلاقه منذ عامين الأمر الذي أجبر المراجعين للسفر لمدينة الدمام من أجل المراجعة.
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