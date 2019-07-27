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شكرا لقرائتكم تمديد فترة مهرجان العسل الدولي بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تمديد فترة مهرجان العسل الدولي بالباحة
متابعات الخليج 365 - محمدالمقصّي - الباحة :
وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تمديد فترة مهرجان العسل الدولي الثاني عشر لمدة أسبوع إضافي بحيث تصبح فترة المهرجان خمسة أسابيع على أن يكون حفل الختام مساء الخميس الموافق ٧ – ١٢ – ١٤٤٠هـ .
صرح بذلك الأستاذ الدكتور احمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان والفعاليات المصاحبة ، حيث أوضح أن هذا التمديد أتى استجابة لرغبة المقيمين والزائرين المصطافين.
وقال إن كثافة زوار المهرجان في ازدياد بشكل يومي ويتوقع أن تتضاعف في الفترة القادمة خاصة مع دخول إجازة الحج.
وأضاف الدكتور الخازم أن كميات العسل متوفرة وقد دخل المهرجان أكثر من 30 طن عسل سائل وشمع ومتوقع تزيد الكميات في الفترة القادمة ، حيث إن بعض العارضين يضيفون كميات بشكل يومي.
وأشار الخازم إلى أن أنواع العسل حوالي 15 نوعاً أهمها السدر والسمر والطلح والقتادة والضهيانة والمجرى والمورينقا ، وأن متوسط الأسعار 300 ريال، ماعدا بعض الأنواع التي زادت أسعارها عن هذا المتوسط ويعود ذلك غالباً لقلة الكميات المعروضة منها مثل المجرى الذي وصل سعره 1200 ريال ، والمورينقا 800 ريال ، والضرم 700 ريال.
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