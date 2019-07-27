- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإطاحة بعصابة سرقة مساجد الرياض.. نفذوا 18 جريمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بعصابة سرقة مساجد الرياض.. نفذوا 18 جريمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على متهمين إثنين ، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة اجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلاً عمله في مجال التجهيزات الصوتية.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما اقرّا بارتكاب (١٨) جريمة سرقة ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .
وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بعصابة سرقة مساجد الرياض.. نفذوا 18 جريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.