4 أشخاص يحصلون على دعم 390 ريالاً فقط.. وحساب المواطن يعلق

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة العملاء على مواطن وجه سؤالاً قال فيه: “نحن أربعه أشخاص يجينا ٣٩٠ وفيه آخرون يأتيهم نفس الدعم لشخص واحد، فما السبب؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “أهلا بك، يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا) نسعد بخدمتك”.

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وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق، تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المواطنين، في وقت سابق.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.