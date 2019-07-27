السعودية | السعودية تشارك رسمياً في تشييع الرئيس التونسي

شكرا لقرائتكم السعودية تشارك رسمياً في تشييع الرئيس التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، السبت، إلى العاصمة التونسية، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي.

وكان في استقبالهما في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وبدأت، السبت، مراسم تشييع الرئيس التونسي السبسي، من قصر قرطاج، إلى مسجد أنس بن مالك في العاصمة، حيث يُصلى عليه، قبل دفنه في مقبرة الجلاز.

وشقت مسيرة الجثمان شوارع العاصمة التونسية وسط تأهب أمني كبير. واكتظت شوارع تونس العاصمة بالجمهور الذي تابع مسيرة الجنازة وألقى نظرة الوداع على جثمان الراحل.

وأنزل الجثمان في القاعة البيضاء بقصر قرطاج بحضور عدد من الزعماء والقادة والملوك، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وألقى القادة والزعماء كلمات التأبين والرثاء في الراحل.