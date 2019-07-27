السعودية | وزارة الداخلية السعودية تشدد على تصاريح الحج

شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية السعودية تشدد على تصاريح الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حثت وزارة الداخلية السعودية بعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.
وأكدت الوزارة على ضرورة إنفاذ التعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاج قبل حصولهم على تصاريح بالحج.
وشددت وزارة الداخلية على أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول الى مكة المكرمة وإعادته من حيث أتى، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم.
وحذرت وزارة الداخلية في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:
1 - السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.
2 - غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و (25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.
3 - ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.
4 - المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.
5 - التشهير بالمخالف.
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