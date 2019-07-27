سعر الذهب اليوم في السعودية وتحركات نمطية في سوق المعدن الأصفر

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية قيم لا تختلف كثيرًا كما كان متداولاً بالأمس، والملاحظ لحركة سوق التداول للمعدن الأصفر يجد أنه منذ ما يقرب من أسبوع والتحركات نمطية، فقد تبدأ على سعر مرتفع بالمقارنة بذلك الذي اختتمت عليه ثم تبدأ عمليات الهبوط والصعود خلال التعاملات على مدار اليوم بالكامل، ليبدأ مرة أخرى صباح اليوم التالي بقيم قريبة بشكل كبير من تلك التي سجلها لليوم السابق، وهكذا لذلك نجد أن أسعار الذهب في السعودية تنحصر تحركاتها خلال ريال سعودي تقريباً خلال الأربعة أو الخمسة أيام الأخيرة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل اليوم السبت 27 يوليو سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 171.16 ريال وهي لا تختلف كثيرًا عن تلك التي بدأت بها التداول أمس، والتي بلغت 171.14 ريال، وإن كانت بالطبع هناك زيادة بمقدار 23 هللة عن تلك التي ختم بها التعامل أمس، وسجلتها أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية، وكذلك الحالة لبقية الوحدات وعلى ما يبدو أن هناك نقطة مقاومة في أسعار الذهب، يرى كثيرون أنها عند 172.5 ريال بالنسبة لعيار 24 حيث أنه كلما اقتربت منها القيم هبطت مرة أخرى ثم تعود للصعود وهكذا.

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وفي حالة تخطي تلك القيمة فإنه من المحتمل وبشكل كبير أن ترتفع القيم التي سوف يسجلها المعدن الأصفر بعد ذلك ليأخذ اتجاه الصعود، وهذا بالطبع لكل أنواعه، ووحداته وسوف نعرض لكم سعر الذهب اليوم في السعودية من خلال الجدول التالي والذي يتم تحديثه على مدار اليوم.