حساب المواطن يعلن موعد صرف دفعة شهر أغسطس.. وهنا رابط الإستعلام عن شروط الأهلية والمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأنه قد تم صدور قرار بشأن تقديم موعد الدفعة رقم 21، وهي دفعة شهر أغسطس 2019، وذلك بسبب تصادف هذه الدفعة مع أجازة عيد الأضحى المبارك، وجاء ذلك في بيان رسمي صدر عن برنامج حساب المواطن، والمسؤولين عنه، لتوضيح كل التفاصيل الخاصة بالدفعة رقم 21 من برنامج حساب المواطن لكل المستفيدين منه.

ولذا فنحن في “عرب نيوز” سنقدم لكم تغطية شاملة لكل ما تريدون معرفته حول الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، بدءًا من الموعد الجديد لصرفها، وكذلك شروط الأهلية الخاصة بالمستفيدين منها بحسب ما صرحت به بعض المصادر المسؤولة في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، بأن موعد صرف الدفعة الجديدة “شهر أغسطس” يوم 8 من الشهر المقبل، وذلك بدلًا من يوم 10 والذي كان هو اليوم المعتاد لصرف الدفعات في برنامج حساب المواطن، ولكن بسبب وجود تعارض بينه وبين أجازة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، قد تم تقديم الموعد.

وكان حساب المواطن قد اعلن بصورة رسمية خلال الساعات الماضية، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرين (شهر أغسطس 2019)، وطالب من كل المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، الدخول إلى الموقع الرسمي والبوابة الإلكترونية من أجل الإطلاع على هذه النتائج.

ويمكن للجميع معرفة هذه النتائج من خلال زيارة الرابط التالي “رابط الدخول إلى برنامج حساب المواطن“، ولكن عزيزي القارئ قد يكون موقع حساب المواطن في بعض الأحيان لا تظهر فيه الصفحة الرئيسية بسبب وجود ضعط كبير عليه من جانب المواطنين، لذلك فعليك المحاولة لأكثر من مرة.

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التسجيل في أبشر لا يؤثر على دعم حساب المواطن

بسبب وجود تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول تأثير التسجيل في موقع أبشر على حصولهم على الدعم من حساب المواطن، فقد أكد المسؤولين على البرنامج، بأن التسجيل في موقع أبشر لا يمكنه على الإطلاق أن يؤثر بشكل أو بأخر على برنامج حساب المواطن.

وعلق برنامج حساب المواطن على هذا الأمر عبر تغريدة على موقع تويتر، قائلًا: “وفي حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة يتم إضافة السيدة كتابع مع رب الأسرة “الزوج” حتى لا تؤثر على نتيجة أهليته وسيتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم في حساب المواطن “.

وهنا يمكنكم الإطلاع على طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن والحصول على الدفعة الجديدة في حالة ما إذا كانت شروط الأهلية تنطبق على الفرد الذي تقدم للتسجيل في البرنامج.

طريقة الإستعلام عن إيداع حساب المواطن

خلال الفترة الأخيرة، أصبح بإمكان الجميع الإستعلام عن موعد إيداع برنامج حساب المواطن، وكذلك معرفة قيمة الدعم وحسابه، والتأكد من كل المعلومات التي يحتاج إليها أو معرفة طريقة تسجيل حساب جديد، وذلك من خلال طريقين فقط، الأول وهو الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على شبكة الإنترنت، والثاني هو الحساب الخاص ببرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.