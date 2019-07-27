المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 رابط بوابة وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa

بدأت وزارة الحج والعمرة رسمياً المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 يوم الخميس الموافق لتاريخ 1 ذي القعدة 1440هـ، حيث تم تخصيص رابط بوابة المسار الإلكتروني للحج من أجل توضيح الباقات والبرامج التي يتم تقديمها هذا العام لعدد 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكانت قد بدأت المرحلة الأولى للمسار الإلكتروني اعتباراً من 15 رمضان 1440هـ، واستمرت هذه المرحلة حتى تاريخ 30 شوال 1440هـ، وكانت تهدف للتعريف بالبرنامج وتكوين المفضلة، ومن خلال موقع عرب نيوز نوفر رابط دخول بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الرسمي، بالإضافة إلى عدد من الأمور التي تتعلق بموسم حج 1440هـ.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

تم الإعلان من جانب وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بدء مرحلة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الثانية اعتباراً من 1 ذي القعدة 1440هـ، وتستمر هذه المرحلة حتى تاريخ 7 ذي الحجة 1440هـ، ويتم من خلال المرحلة الثانية للمسار الإلكتروني “حجز البرنامج، الدفع عبر قنوات سداد لإتمام الحجز”، حيث يتم تسجيل بيانات الحاج أو الحاجة ومن ثم اختيار البرنامج المفضل حتى يتم تنفيذ الحجز على إحدى البرامج الموجودة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

ويجب العلم بأنه سيتم إتاحة كافة الخدمات والبرامج المعروضة على المسار الإلكتروني طوال مدة المرحلة الثانية والتي ستنتهي في السابع من شهر ذي الحجة لعام الهجري الجاري، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بتاريخ 17 يوليو الجاري عن أعداد الحجوزات التي تمت منذ الأول من شهر ذي القعدة حتى هذا التاريخ، حيث بلغت حجوزات المواطنين والمقيمين عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 عدد 148635 حجزاً (79.945 مواطن، 68684 مقيم).

وقد تم الإيضاح من جانب نائب وزير الحج والعمرة الدكتور “عبد الفتاح بن سلمان مشاط” بأن المسار الإلكتروني للحج هو البوابة الإلكترونية الوحيدة المخصصة من جانب الوزارة من أجل استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلال البوابة الرسمية للمسار الإلكتروني حجز الباقات وبرامج الخدمات المقدمة من قبل الشركات ومؤسسات حجاج الداخل البالغ عددهم 190 شركة ومؤسسة، ومن يرغب في دخول بوابة المسار الإلكتروني للحج، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 التالي (localhaj.haj.gov.sa) لإتمام إجراءات الحجز الإلكتروني ودفع الرسوم.