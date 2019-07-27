محمد بن مسعود - الدمام - لايزال الدكتور نايف بن فيصل السهلي، يتلقى التهاني بمستشفى الملك فهد بجدة، بعد تخرجه استشاريًا من إحدى الجامعات المرموقة بكندا في تخصص المخ والأعصاب. ويعتبر الدكتور نايف السهلي، أحد الكوادر الطبية المميزة. "السهلي" استشاريًا للمخ والأعصاب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-27 لايزال الدكتور نايف بن فيصل السهلي، يتلقى التهاني بمستشفى الملك فهد بجدة، بعد تخرجه استشاريًا من إحدى الجامعات المرموقة بكندا في تخصص المخ والأعصاب. ويعتبر الدكتور نايف السهلي، أحد الكوادر الطبية المميزة. Advertisements 27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 03:19 PM لايزال الدكتور نايف بن فيصل السهلي، يتلقى التهاني بمستشفى الملك فهد بجدة، بعد تخرجه استشاريًا من إحدى الجامعات المرموقة بكندا في تخصص المخ والأعصاب. ويعتبر الدكتور نايف السهلي، أحد الكوادر الطبية المميزة. ، "السهلي" استشاريًا للمخ والأعصاب ،

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