- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة، ممثلاً بقسم النطق والسمع، اليوم، فعالية "اليوم العربي للأصم"، تحت شعار"ما أسمعك بس أقدر"، بمشاركة ست جهات رسمية وجهتين تطوعيتين.
تأتي الفعالية لمعايشة تجربة الأصم ومشاركتهم حياتهم والتعرف على خدماتهم من نواحي عدة، كالكشف المبدئي للسمع، والتعريف بأجهزة زراعة القوقعة، وكيفية تأهيلهم بطرق حديثة.
وتناولت شرحاً مصوراً لفصول الدمج ومعاهد الأمل والسماعات الطبية، والإعانات المالية المقدمة لهم من الدولة، وتعلم لغة الإشارة، وأهمية تواجد المترجمين وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة.
"التأهيل الشامل للإناث" بجدة يقيم فعالية "ما أسمعك بس أقدر" للصمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-27
أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة، ممثلاً بقسم النطق والسمع، اليوم، فعالية "اليوم العربي للأصم"، تحت شعار"ما أسمعك بس أقدر"، بمشاركة ست جهات رسمية وجهتين تطوعيتين.
تأتي الفعالية لمعايشة تجربة الأصم ومشاركتهم حياتهم والتعرف على خدماتهم من نواحي عدة، كالكشف المبدئي للسمع، والتعريف بأجهزة زراعة القوقعة، وكيفية تأهيلهم بطرق حديثة.
وتناولت شرحاً مصوراً لفصول الدمج ومعاهد الأمل والسماعات الطبية، والإعانات المالية المقدمة لهم من الدولة، وتعلم لغة الإشارة، وأهمية تواجد المترجمين وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
03:17 PM
أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة، ممثلاً بقسم النطق والسمع، اليوم، فعالية "اليوم العربي للأصم"، تحت شعار"ما أسمعك بس أقدر"، بمشاركة ست جهات رسمية وجهتين تطوعيتين.
تأتي الفعالية لمعايشة تجربة الأصم ومشاركتهم حياتهم والتعرف على خدماتهم من نواحي عدة، كالكشف المبدئي للسمع، والتعريف بأجهزة زراعة القوقعة، وكيفية تأهيلهم بطرق حديثة.
وتناولت شرحاً مصوراً لفصول الدمج ومعاهد الأمل والسماعات الطبية، والإعانات المالية المقدمة لهم من الدولة، وتعلم لغة الإشارة، وأهمية تواجد المترجمين وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع أقرانهم من ذوي الإعاقة.
، "التأهيل الشامل للإناث" بجدة يقيم فعالية "ما أسمعك بس أقدر" للصم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التأهيل الشامل للإناث" بجدة يقيم فعالية "ما أسمعك بس أقدر" للصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.