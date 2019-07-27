، أمير الباحة يوافق على تمديد فترة مهرجان العسل ،

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وافق أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على تمديد فترة مهرجان العسل الدولي الثاني عشر، لمدة أسبوع إضافي لتصبح خمسة أسابيع، ويكون حفل الختام مساء الخميس، الموافق 7/12/1440هـ.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان والفعاليات المصاحبة، الدكتور أحمد الخازم، إن هذا التمديد جاء استجابة لرغبة المقيمين والزائرين المصطافين، مؤكدًا أن كثافة زوار المهرجان في ازدياد بشكل يومي ويتوقع أن تتضاعف في الفترة المقبلة، خاصة مع دخول إجازة الحج.
وتابع: "كميات الأعسال متوفرة ودخل المهرجان أكثر من 30 طن عسل سائل وشمع، ومتوقع زيادة الكميات في الفترة المقبلة، حيث إن بعض العارضين يضيفون كميات بشكل يومي".
وأوضح أن أنواع الأعسال قرابة 15 نوعًا أهمها: "السدر والسمر والطلح والقتادة والضهيانة والمجرى والمورينقا"، وأن متوسط الأسعار 300 ريال، ما عدا بعض الأنواع التي زادت أسعارها عن هذا المتوسط، ويعود ذلك غالبًا لقلة الكميات المعروضة منها مثل "المجرى" الذي بلغ سعره 1200 ريال، والمورينقا 800 ريال، والضرم 700 ريال.
وقال "الخازم" إن جميع الأعسال فحصت في مختبر تحليل وجودة العسل قبل دخولها المعرض، وأيضًا من لجنة الجودة التي تضم في عضويتها خبراء في العسل وأنه لا تدخل أي أعسال جديدة قبل الفحص.
ولفت إلى أن موقع المهرجان بمقر ترف رغدان، والفعاليات الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل التي تنفذ يوميًا، بشراكة مجتمعية مع مؤسسة "ديار العز" جذبت الكثير من الحضور، وأيضًا الخدمات المكتملة في الموقع والجلسات العامة والخاصة تعتبر مصدر جذب للكثير من الحضور.
وقدم شكره لأمير المنطقة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، على موافقته تمديد المهرجان ودعمه واهتمامه به ورعايته وحضوره للافتتاح، وللنحالين العارضين على التميز في الجودة والعرض وتنوع المنتجات.
أمير الباحة يوافق على تمديد فترة مهرجان العسلعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-07-27
وافق أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على تمديد فترة مهرجان العسل الدولي الثاني عشر، لمدة أسبوع إضافي لتصبح خمسة أسابيع، ويكون حفل الختام مساء الخميس، الموافق 7/12/1440هـ.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان والفعاليات المصاحبة، الدكتور أحمد الخازم، إن هذا التمديد جاء استجابة لرغبة المقيمين والزائرين المصطافين، مؤكدًا أن كثافة زوار المهرجان في ازدياد بشكل يومي ويتوقع أن تتضاعف في الفترة المقبلة، خاصة مع دخول إجازة الحج.
وتابع: "كميات الأعسال متوفرة ودخل المهرجان أكثر من 30 طن عسل سائل وشمع، ومتوقع زيادة الكميات في الفترة المقبلة، حيث إن بعض العارضين يضيفون كميات بشكل يومي".
وأوضح أن أنواع الأعسال قرابة 15 نوعًا أهمها: "السدر والسمر والطلح والقتادة والضهيانة والمجرى والمورينقا"، وأن متوسط الأسعار 300 ريال، ما عدا بعض الأنواع التي زادت أسعارها عن هذا المتوسط، ويعود ذلك غالبًا لقلة الكميات المعروضة منها مثل "المجرى" الذي بلغ سعره 1200 ريال، والمورينقا 800 ريال، والضرم 700 ريال.
وقال "الخازم" إن جميع الأعسال فحصت في مختبر تحليل وجودة العسل قبل دخولها المعرض، وأيضًا من لجنة الجودة التي تضم في عضويتها خبراء في العسل وأنه لا تدخل أي أعسال جديدة قبل الفحص.
ولفت إلى أن موقع المهرجان بمقر ترف رغدان، والفعاليات الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل التي تنفذ يوميًا، بشراكة مجتمعية مع مؤسسة "ديار العز" جذبت الكثير من الحضور، وأيضًا الخدمات المكتملة في الموقع والجلسات العامة والخاصة تعتبر مصدر جذب للكثير من الحضور.
وقدم شكره لأمير المنطقة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، على موافقته تمديد المهرجان ودعمه واهتمامه به ورعايته وحضوره للافتتاح، وللنحالين العارضين على التميز في الجودة والعرض وتنوع المنتجات.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
02:58 PM
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
04:12 PM
لتصبح 5 أسابيع ويكون حفل الختام مساء الخميس
وافق أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على تمديد فترة مهرجان العسل الدولي الثاني عشر، لمدة أسبوع إضافي لتصبح خمسة أسابيع، ويكون حفل الختام مساء الخميس، الموافق 7/12/1440هـ.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان والفعاليات المصاحبة، الدكتور أحمد الخازم، إن هذا التمديد جاء استجابة لرغبة المقيمين والزائرين المصطافين، مؤكدًا أن كثافة زوار المهرجان في ازدياد بشكل يومي ويتوقع أن تتضاعف في الفترة المقبلة، خاصة مع دخول إجازة الحج.
وتابع: "كميات الأعسال متوفرة ودخل المهرجان أكثر من 30 طن عسل سائل وشمع، ومتوقع زيادة الكميات في الفترة المقبلة، حيث إن بعض العارضين يضيفون كميات بشكل يومي".
وأوضح أن أنواع الأعسال قرابة 15 نوعًا أهمها: "السدر والسمر والطلح والقتادة والضهيانة والمجرى والمورينقا"، وأن متوسط الأسعار 300 ريال، ما عدا بعض الأنواع التي زادت أسعارها عن هذا المتوسط، ويعود ذلك غالبًا لقلة الكميات المعروضة منها مثل "المجرى" الذي بلغ سعره 1200 ريال، والمورينقا 800 ريال، والضرم 700 ريال.
وقال "الخازم" إن جميع الأعسال فحصت في مختبر تحليل وجودة العسل قبل دخولها المعرض، وأيضًا من لجنة الجودة التي تضم في عضويتها خبراء في العسل وأنه لا تدخل أي أعسال جديدة قبل الفحص.
ولفت إلى أن موقع المهرجان بمقر ترف رغدان، والفعاليات الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل التي تنفذ يوميًا، بشراكة مجتمعية مع مؤسسة "ديار العز" جذبت الكثير من الحضور، وأيضًا الخدمات المكتملة في الموقع والجلسات العامة والخاصة تعتبر مصدر جذب للكثير من الحضور.
وقدم شكره لأمير المنطقة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، على موافقته تمديد المهرجان ودعمه واهتمامه به ورعايته وحضوره للافتتاح، وللنحالين العارضين على التميز في الجودة والعرض وتنوع المنتجات.
، أمير الباحة يوافق على تمديد فترة مهرجان العسل ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.