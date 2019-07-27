دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الرياض تُطيح بـ«سارقي المساجد»

تمكَّنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، سرقا معدات ومكبرات صوت من 18 مسجدًا.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد توافر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلًا عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وأضاف المتحدث الاعلامي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب 18 جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقيهما.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.