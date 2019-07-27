دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. مواطن يتفاجأ باحتجازه داخل منزله في الرياض بـ«سجن إسمنتي»

تفاجأ مواطن سبعيني من مدينة الرياض باحتجازه داخل منزله الواقع بحي النهضة على شارع عبدالرحمن الناصر، والذي أصبح محاصرًا بسياج إسمنتي تابع لمشروع «قطار الرياض».

وقال المواطن السبعيني، خالد العتيبي لـ«عاجل»: إنَّه حين هم بالخروج من منزله بسيارته التي كان يركنها داخل منزله، لم يستطع الخروج بسبب السياج الإسمنتي الذي وُضِع بشكل طولي موازٍ لأبواب منزله.

وبيَّن أنه رجل طاعن في السن ولا يستطيع الذهاب للمسجد إلا بالسيارة، موضحًا أنَّ هذا الأمر تسبب في عدم مقدرته على الخروج بسيارته والذهاب إلى المسجد منذ أن وضع السياج قبل يومين.

وناشد العتيبي المسؤولين في منطقة الرياض الاهتمام بأمره قائلًا: إنه تقدم بشكوى رسمية لأمانة المنطقة وللجهة المسؤولة عن السياج لكن دون جدوى.