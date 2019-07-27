الأميران منصور بن متعب وتركي بن محمد يشاركان في تشييع جثمان الرئيس التونسي

وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد ، فجر اليوم السبت إلى تونس، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبالهما في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي الدكتور خميس الجهيناوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.