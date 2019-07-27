أمير عسير يستقبل أخصائي الأشعة وممرضة مستشفى محايل.. ويؤكد حرصه على إعطاء كل ذي حق حقه

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال حرصه على رد الاعتبار المعنوي لأخصائي الأشعة والممرضة، اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول مؤخراً حول حادِثة مستشفى محايل العام.

وشدد الأمير خلال استقباله أخصائي الأشعة والممرضة أمس (الجمعة)، على ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه في الأمر، مشيراً لإحالة مصور المقطع ومرافق المريض المعتدي للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكانت وزارة الصحة أصدرت الثلاثاء الماضي نتائج التحقيق في الواقعة، والتي أكدت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب؛ حسب أقوال الممرضة.

وأبانت أن الطبيب الذي ظهر في الفيديو أثناء تأدية عمله، قد وصلت إليه حالات حرجة جدًّا ناجمة عن حادِث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم، وأثناء ذلك تهجم عليه مرافق أحد المرضى لفظياً وحاول الاعتداء عليه، مبينةً أنه تمت إحالة المرافق للنيابة العامة بسبب ذلك.