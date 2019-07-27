قنصلية المملكة في هونج كونج تحذِّر السعوديين من الذهاب إلى «يونج لونج»

وجَّهت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم السبت، نصيحة للسعوديين، بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه الى مدينة «يونج لونج».

وقالت القنصلية- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- «تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه الى مدينة (يونج لونج) نظرًا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة بعد ظهر اليوم السبت».

وكانت القنصلية قد وجهت، أمس الجمعة، تنبيهًا للمواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونج كونج الدولي، بأخذ الحيطة والحذر، حيث قامت مجموعة من المحتجين بتنظيم مظاهرات بعد ظهر الجمعة في عدد من صالات الوصول والمغادرة داخل المطار.

ومن المقرر أن تشهد هونج كونج، اليوم، مظاهرات رغم الحظر الذي تفرضه الشرطة، وتعرض متظاهرون مناهضون للحكومة إلى هجمات أثناء عودتهم إلى منازلهم مطلع الأسبوع الماضي، وأسفر الهجوم عن إصابة 45 شخصا بإصابات خطيرة.

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وقررت الشرطة حظر مظاهرات اليوم، لأنها قد تؤدي إلى أعمال شغب، ورغم ذلك دعا المحتجون الى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاعتراض على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

ونظم المتظاهرون، أمس الجمعة، اعتصامًا في المطار الدولي، في اليوم الأول من ثلاثة أيام متتالية من المظاهرات دعوا إلى تنظيمها وتنتهي الأحد.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، في وقت سابق، أن القانون «كأن لم يكن»، لكن المتظاهرين يرغبون في سحبه نهائيًا وليس تأجيله.