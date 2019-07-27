السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تتواجد في الثانوية الثانية بدومة الجندل



الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها للنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة دومة الجندل, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتستمر وحدة الاحوال المدنية المتنقلة بتقديم خدماتها لمدة عشرة أيام من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس القادم.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زياتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

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15:38ت م

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