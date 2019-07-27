السعودية اليوم / الشؤون الفلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال 423 آخرين في يونيو الماضي



عمّان 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

قالت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن اليوم، أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر يونيو الماضي، تسببت باستشهاد 3 فلسطينيين في مدينة القدس وقطاع غزة، واعتقال 423 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأظهر تقرير رسمي نشرته الدائرة، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرار ممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال أقامت خلال الشهر 238 حاجزاً مفاجئاً لتعطيل حركة المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، واستمراره في ممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب التقرير، هدم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس 31 بيتاً، و59 منشأة، من بينها خمس عمليات قام أصحابها بهدمها ذاتياً تجنباً لدفع غرامات مالية في بلدتي سلوان وصور باهر ومخيم شعفاط، وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس وبيت لحم واريحا والخليل ونابلس والاغوار الشمالية وجنين وطولكرم وسلفيت.

وأبرز التقرير إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية عدداً من المشروعات الاستيطانية التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في جميع الأراضي المحتلة وفي مقدمتها القدس ومواصلة المستوطنين اعتداءاتهم الممنهجة ضد الفلسطينيين، حيث شهد شهر يونيو 75 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفر عن إصابة 4 مواطنين حيث شملت اعتداءات المستوطنين اقتلاع وتدمير وحرق 1100 شجرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

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15:30ت م

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