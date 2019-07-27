السعودية اليوم / القبض على خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي



الرباط 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

تمكن الأمن المغربي بمدينة طنجة اليوم من القبض خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المعطيات الأولية أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم "داعش"، وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة في المغرب.

وأضاف البيان أن التحقيق لازال جارياً مع المشتبه فيهم، وذلك في انتظار تقديمهم للعدالة فور انتهاء التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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15:20ت م

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