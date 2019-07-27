حج / الحجاج في أبو عجرم : أيدي السعوديين تتسابق لخدمتنا



سكاكا 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أبدى حجاج بيت الله الحرام من دولة العراق فرحهم وسعادتهم لما يتلقون من خدمات كبيرة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف.

وعبرت حاجة عراقية عن سعادتها بقولها : نحن سعداء جداً بتسابق أيدي السعوديين لخدمتنا منذ وصولنا للمملكة, خدمات مختلفة وفرح نشاهده باستقبالنا وتقديم يد العون والمساعدة بمختلف الخدمات التي فاقت توقعاتنا, من الشباب والفتيات , ورجال الأمن والصحة ومختلف القطاعات يتسابقون لخدمة الحجاج.

وقال أحد الحجاج : وجدنا هنا أبنائنا يقدمون خدماتهم لنا وكأننا والديهم, لا يتأخرون بشيء ويسعون لتقديم كل شيء, نحن سعداء أن تكون هذه بداية الرحلة لتنذرنا برحلة تعيننا على أداء الحج وفريضتنا, نسأل الله أن يكتب أجرهم ويتقبل حجنا.

وكانت مدينة الحجاج بأبو عجرم بمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تجهزت مبكرًا وامتلأت بالطاقات المختلفة على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج وخدمتهم, حيث يتم استقبال الحجاج مساءً وتوزيعهم على مخيمات مجهزة لهم للنوم.

وفي الصباح الباكر تقدم لهم وجبات الإفطار, ثم يغادرون للديار المقدسة , و هناك مجموعة من المراكز والأجنحة تقدم خدماتها للحجاج التي يحتاجون لها أثناء إقامتهم وطريقهم , من خدمات صحية وعلاجية وتوعية وإرشاد , حيث يشارك فيها القوات الخاصة لأمن الطرق والشرطة, وزارة الحج والعمرة و بلدية أبو عجرم والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, والشؤون الصحية بالجوف ، والهلال الأحمر السعودي والجمعية

// انتهى //

14:59ت م

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سكاكا 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واسأبدى حجاج بيت الله الحرام من دولة العراق فرحهم وسعادتهم لما يتلقون من خدمات كبيرة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف.وعبرت حاجة عراقية عن سعادتها بقولها : نحن سعداء جداً بتسابق أيدي السعوديين لخدمتنا منذ وصولنا للمملكة, خدمات مختلفة وفرح نشاهده باستقبالنا وتقديم يد العون والمساعدة بمختلف الخدمات التي فاقت توقعاتنا, من الشباب والفتيات , ورجال الأمن والصحة ومختلف القطاعات يتسابقون لخدمة الحجاج.وقال أحد الحجاج : وجدنا هنا أبنائنا يقدمون خدماتهم لنا وكأننا والديهم, لا يتأخرون بشيء ويسعون لتقديم كل شيء, نحن سعداء أن تكون هذه بداية الرحلة لتنذرنا برحلة تعيننا على أداء الحج وفريضتنا, نسأل الله أن يكتب أجرهم ويتقبل حجنا.وكانت مدينة الحجاج بأبو عجرم بمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تجهزت مبكرًا وامتلأت بالطاقات المختلفة على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج وخدمتهم, حيث يتم استقبال الحجاج مساءً وتوزيعهم على مخيمات مجهزة لهم للنوم.وفي الصباح الباكر تقدم لهم وجبات الإفطار, ثم يغادرون للديار المقدسة , و هناك مجموعة من المراكز والأجنحة تقدم خدماتها للحجاج التي يحتاجون لها أثناء إقامتهم وطريقهم , من خدمات صحية وعلاجية وتوعية وإرشاد , حيث يشارك فيها القوات الخاصة لأمن الطرق والشرطة, وزارة الحج والعمرة و بلدية أبو عجرم والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, والشؤون الصحية بالجوف ، والهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي "سبتا" وجمعية الجوف للخدمات الصحية وكشافة إدارة تعليم الجوف وجوالة جامعة الجوف ومياه و كهرباء الجوف.// انتهى //14:59ت م0060

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.