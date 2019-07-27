

الرياض 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على متهمين اثنين ، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ، وذلك بعد توفر الدلائل على قيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلًا عمله في مجال التجهيزات الصوتية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب (18) جريمة سرقة ، حيث جرى إيقافهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

// للصحف // // انتهى //

14:38ت م

0056





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على متهمين قاما بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.