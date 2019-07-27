البدري يحسم الجدل: الزمالك أحق بأبنائه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، بيانا نفى من خلاله توقيعه على أي عقود رسمية لقيادة الغريم الزمالك، مشددا على احترامه للقلعة البيضاء.

وانتشرت عدة تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، تؤكد وصول حسام البدري إلى اتفاق مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ لقيادة الفريق في الموسم المقبل، عقب إعلانه الاستقالة من رئاسة إدارة الكرة بنادي بيراميدز والعودة من جديد لمجال التدريب.

وقال البدري: "تداولت في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك، وأوكد أن هذا لم يحدث، واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع".

وأضاف: وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فإنني أكدت وصرحت بأن الزمالك أحق بأبنائه كما هو الحال بالنسبة للأهلي، وأنا أعيد وأكرر ذلك".

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وأتم: "أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك، وأن ترشيح اسمي لنادٍ كبير مثل الزمالك شرف ووسام لي، هذا بالإضافة إلى أنني أكنّ كل التقدير إلى مرتضى منصور، ودائما ما قلت إنه يسعدني أن تأتي الإشادة بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك، ويبقى أن أؤكد أني أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة".

وجاء إعلان البدري عن نيته العودة للعمل كمدير فني ليفتح الباب حول احتمالية توليه تدريب الزمالك خلفا للمدرب الحالي خالد جلال، خاصة عقب تعادل الفريق أمام الجونة بنتيجة 2-2 في الجولة الـ33 المؤجلة من الدوري المصري، هذا بالإضافة إلى احتمالية توليه تدريب منتخب مصر؛ خلفا للمكسيكي المقال خافيير أجيري.

وسبق للبدري أن عمل في مصر مدربا مع نادييْ الأهلي وإنبي، إلى جانب المنتخب الأوليمبي، وحقق مع الأهلي عدة بطولات؛ أبرزها لقبان للدوري المصري، ولقب لكأس مصر، والسوبر المصري، فضلا عن دوري أبطال أفريقيا.