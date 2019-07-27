خاص.. الأهلي يوضح حقيقة العروض الأوروبية لمحمد الشناوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، تلقي أي عروض رسمية للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وأكدت عدة تقارير صحفية دخول أندية أرسنال وأستون فيلا من الدوري الإنجليزي، في مفاوضات لضم محمد الشناوي.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "عروض الشناوي مجرد أخبار في وسائل الإعلام، لم تصل إلينا أي عروض رسمية حتى الآن".

وأضاف: "الشناوي قيمة كبيرة داخل النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفكرة الاستغناء عنه تتطلب وجود عرض مناسب ومغرٍ، إضافة لتوفير البديل الكفء".

وقدم محمد الشناوي أداء مميزا مع المنتخب المصري، رغم الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد ضمن دور الـ16 من كاس أمم أفريقيا، حيث اهتزت شباكه بهدف وحيد خلال 4 مباريات.

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وذكر موقع "ريد أستون فيلا" الإنجليزي، أن الحارس المصري جذب اهتمام كل من أرسنال وأستون فيلا، هذا إلى جانب تقارير صحفية إسبانية ترشحه للعب في ريال مدريد.

وكشف الموقع الإنجليزي أن كلا الناديين يأملان في حسم ضم الشناوي مقابل رسوم تقدر بـ2.5 مليون جنيه إسترليني، وأن أرسنال يبدو أكثر حرصا على الفوز بالسباق، لتعويض اعتزال التشيكي بيتر تشيك حارس الفريق السابق.

الشناوي (30 عاما) شارك في 14 مباراة دولية مع منتخب مصر، كما أنه كان الحارس الأساسي للفراعنة ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

يذكر أن الشناوي توج مؤخرا مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وهو الذي لعب دورا في تتويج الفريق الأحمر بالنسخة رقم 41 في تاريخه.