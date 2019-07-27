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2019-07-27 ثلاثة لا تُقبل منهم نصائح طبية أبداً متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements وجَّه الدكتور، خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة لتفادي انتشار الشائعات الطبية، مجهولة المصدر. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ثلاثة لا تقبل منهم نصائح طبية أبداً: مجهول العين (شخص مجهول الهوية). مجهول العدالة (الشخص محدد لكن لا يعرف هل هو صدوق أم كذوب؟ عبد للدرهم إعلاناته وتصريحاته تباع وتشترى أم لا ؟). مجهول الحال (الشخص محدد ويعرف صدقه لكن لم يزكيه أهل فنه والجهات الرسمية في بلده).









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