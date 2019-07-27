تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات جازان, عسير والباحة تمتد على مرتفعات الطائف في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.