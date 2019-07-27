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الان تتابع الشرطة تقبض على متهمين سرقا مساجد بالرياض والان مع التفاصيل
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منها أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت
الرياض - وكالات - الخليج 365
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية.
وأضاف أن الدلائل توفرت بقيام الأول بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية ومكبرات صوت من مساجد، وقيام الثاني ببيع المسروقات مستغلًا عمله في مجال التجهيزات الصوتية.
وقال إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب (18) جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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