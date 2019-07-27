- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نجح فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام بإنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر جراء معاناته من آلام حادة في منطقة البطن.
وتفصيلا، بعد الكشف على المريض وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ثقب في الأمعاء الدقيقة والتهاب بريتوني مما عرض حياته للخطر، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة بفتح منطقة البطن، واستئصال الجزء المصاب (10 سنتيمتر) من الأمعاء الدقيقة وإجراء توصيل أولي للأمعاء تمت -بفضل من الله- بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ينبع العام قد نجح في إجراء (1804) عمليات خلال النصف الأول من العام 2019م كما تم تصنيف المستشفى من خلال برنامج أداء الصحة ضمن أفضل (20) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة لعام 2018م.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 02:24 PM
كان يعاني من التهاب بريتوني مما عرض حياته للخطر
نجح فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام بإنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر جراء معاناته من آلام حادة في منطقة البطن.
وتفصيلا، بعد الكشف على المريض وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ثقب في الأمعاء الدقيقة والتهاب بريتوني مما عرض حياته للخطر، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة بفتح منطقة البطن، واستئصال الجزء المصاب (10 سنتيمتر) من الأمعاء الدقيقة وإجراء توصيل أولي للأمعاء تمت -بفضل من الله- بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ينبع العام قد نجح في إجراء (1804) عمليات خلال النصف الأول من العام 2019م كما تم تصنيف المستشفى من خلال برنامج أداء الصحة ضمن أفضل (20) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة لعام 2018م.
، ينبع.. جراحة ناجحة تنقذ ثلاثينياً من ثقب بالأمعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ينبع.. جراحة ناجحة تنقذ ثلاثينياً من ثقب بالأمعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.