محمد بن مسعود - الدمام - سيصلى عليهم في مدينة سبت العلايا بعد عصر اليوم لقي أربعة شباب سعوديين مصرعهم جراء حادث مروري صباح اليوم على طريق باشوت، شمال منطقة عسير.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع من طرف واحد لسيارة من نوع "النترا هيونداي" بيضاء اللون، كان يستقلها خمسة شبان سعوديين، جميعهم أقارب ومن قرية آل لعلاء عليان.

وسيصلى على المتوفين بعد عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بمدينة سبت العلايا، قبل الدفن بمقبرة آل لعلاء عليان. 27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 02:23 PM سيصلى عليهم في مدينة سبت العلايا بعد عصر اليوم Advertisements مصرع 4 شبان من قرية واحدة في حادث بـ"باشوت عسير" مصرع 4 شبان من قرية واحدة في حادث بـ"باشوت عسير" لقي أربعة شباب سعوديين مصرعهم جراء حادث مروري صباح اليوم على طريق باشوت، شمال منطقة عسير.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع من طرف واحد لسيارة من نوع "النترا هيونداي" بيضاء اللون، كان يستقلها خمسة شبان سعوديين، جميعهم أقارب ومن قرية آل لعلاء عليان.

وسيصلى على المتوفين بعد عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بمدينة سبت العلايا، قبل الدفن بمقبرة آل لعلاء عليان. الكلمات المفتاحية ، مصرع 4 شبان من قرية واحدة في حادث بـ"باشوت عسير" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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