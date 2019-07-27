السفارة السعودية تصدر تعليمات بشأن حظر النقاب في الدول الأوروبية

أوصت السفارة السعودية مواطنيها في الخارج بالامتثال إلى قانون حظر النقاب والالتزام بالتعليمات الرسمية بعد أن حظرت هولندا النقاب ابتداءً من الشهر المقبل.

ونشرت السفارة عبر موقعها على "تويتر" بيانا أوصت فيه المواطنات السعوديات بالالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن منع النقاب في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في أنحاء هولندا.

وأضافت السفارة بأنها ترجو السعوديات باتباع التعليمات والقوانين الهولندية خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المسائلة القانونية.

وكان النواب الهولنديون أقروا في نوفمبر العام الماضي، قانونا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

ووفقاً لروسيا اليوم، يشار إلى أن الحكومة الهولندية، كانت قد قررت في 22 مايو 2015، حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وعللت ذلك بأنه من الضروري أن يتمكن الناس من رؤية بعضهم البعض لأسباب أمنية.