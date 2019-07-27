رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية.. والكشف عن تكلفة الاستقدام والراتب الشهري

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارا من غد (الأحد) رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية.

وحسب “عكاظ” قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن وزارة العمل أبلغت مكاتب الاستقدام رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية اعتبارا من غد بعد إزالة كل العقبات التي كانت تعترض طريق عودة العمالة للسوق السعودية في الفترة الماضية. مشيرة إلى نجاح المفاوضات بين جهات الاختصاص في الرياض وأديس أبابا والتي استمرت لنحو عامين.

وتوقعت المصادر أن تتراوح تكلفة الاستقدام بين 9 – 11 ألف ريال بعد تطبيق العقد الموحد الجديد، إذ كان السعر 7 آلاف ريال قبل العقد الموحد الجديد، فيما سيكون الراتب الشهري 1000 ريال في الغالب بعد مطالبة أديس أبابا زيادة الراتب بمقدار 100 ريال، حيث كان الراتب الشهري 900 ريال.

وقالت المصادر أنه من المتوقع أن تكون عملية وصول العاملات الإثيوبيات سريعة وسهلة إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، الأمر الذي يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء المعاملات، مضيفة أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما، وأن إنهاء الإجراءات النظامية يستغرق في الغالب بين 30- 45 يوما.