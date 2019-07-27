بالصور: أمير عسير يدشن التوسعات الجديدة في مطار أبها الدولي

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030. وتفقد الأمير المشروعات المنفذة التي شملت توسعة صالة المغادرة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى توسعة صالة الوصول التي بلغت مساحتها 1030 متراً مربعاً بطاقة استيعابية 340 مسافراً في آن واحد، وبوابتين للمغادرة وأخرى للوصول، وسيراً لنقل أمتعة المسافرين، و12 كاونتر لإنهاء إجراءاتهم.

عقب ذلك، وقف على مشروع تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع زيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفاً، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45م. يذكر المشروعات التطويرية التي يشهدها مطار أبها الدولي تأتي ضمن مشروعات هيئة الطيران المدني لتطوير وتوسعة المطارات القائمة، واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة.

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