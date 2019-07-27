أثارت رسالة صوتية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل في الوسط التعليمي. وتحدثت الرسالة عن المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم من عام 1417 هـ حتى 1428 هـ ، وطالبت الرسالة بسرعة مراجعة إدارات التعليم بمناطق السعودية لإضافة درجة مستحقة وفروقات عليها، وأن المطلوب الهوية الوطنية ومراجعة السلم والرواتب بالتأدية بقسم بالموارد البشرية؛ الأمر الذي جدد مطالبهم ومصير حقوقهم.

ويأتي ذلك بعد الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وأوضح مصدر بحسب “سبق” أنه لا صحة لإضافة درجة للدفعات المعينين من عام 1417 هـ حتى 1428 هـ مع الفروقات المنتشرة برسالة صوتية عبر الواتسآب.

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كانت هذه تفاصيل خبر كشف حقيقة رسالة صوتية متداولة بشأن المعلمين والمعلمات المعينين من عام 1417 حتى 1428 هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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