«العمل» تدعو المسجلين في «الرعاية النهارية» إلى إصدار إشعار قبول

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، المواطنين المسجلين في خدمة «الرعاية النهارية»، إلى إصدار إشعار قبول بمركز تأهيل أهلي.

وأوضحت الوزارة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن إشعار القبول يتم من خلال موقع الوزارة.

وأشارت «العمل والتنمية الاجتماعية» إلى أن الخدمة متاحة حتى السادس من شهر محرم المقبل 1441هـ.

وأعلنت وزارة العمل في 22 أبريل الماضي، فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، وأكدت حرصها على تقديم كل أوجه الرعاية لذوي الإعاقة، ليصبحوا قادرين على خدمة ذواتهم والتكيف مع المجتمع.

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يُذكر أنه يوجد في الرياض، 76 مركزًا تابعًا لوزارة العمل، تقدم خدماتها التأهيلية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها وفئتي الداون والتوحد غير القابلتين للتعلم من كلا الجنسين.

وكانت وزارة العمل، قد مددت في وقت سابق فترة التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية لذوي الإعاقة الحركية، إلى يوم 22 ذي القعدة 1440 هـ بدلًا من يوم 6 ذي القعدة 1440 هـ.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حرصًا منا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية ممن لم تسنح لهم فرصة التسجيل في الفترة السابقة، فقد أصدرنا قرارًا بتمديد فترة التسجيل حتى يوم 22 من ذي القعدة 1440هـ».