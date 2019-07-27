شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تدشين مشروعات تطوير وتوسعة مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في السعودية، الجمعة، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني السعودية وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وتشمل المشروعات الجديدة توسعة صالة المغادرة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى توسعة صالة الوصول التي بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا في آن واحد، وبوابتين للمغادرة وأخرى للوصول، وسيراً لنقل أمتعة المسافرين، و12 كاونتراً لإنهاء إجراءاتهم.

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ووفق وكالة "واس" تضم خطة التطوير مشروع تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع زيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفاً، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45 مترا.

وأشاد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالمبادرات التي تنفذها هيئة الطيران المدني السعودية لتطوير المطارات الحالية، والعمل على استحداث مطارات جديدة لتحقيق تطلعات المواطنين وزوار المنطقة من الداخل والخارج.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التطويرية التي يشهدها مطار أبها الدولي تأتي انطلاقًا من سعي هيئة الطيران المدني المتواصل إلى تطوير وتوسعة المطارات القائمة، واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكّاني بها وتعزيز مكانة المملكة عالميًا كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.